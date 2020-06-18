Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları’nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmaları başladı. Peygamber Süpürgesi otu hakkında da araştırmalar hız kazandı. Biyolajik adı Artemisia annua olan Peygamber Süpürgesi bitkisi antviral etkileriyle gündemde bulunuyor. Peygamber Süpürgesi otu nedir? Peygamber Süpürgesi otu faydaları nelerdir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU NEDİR?



Peygamber Süpürgesi bitkisinin biyolajik adı Artemisia annua’dır. Anavatanı Çin olan bu bitki Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde de yetişir.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU FAYDALARI NELERDİR?



Bu bitki ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Kuvvet verici, mide sağlığını koruyucu etkileri de bulunmaktadır. İçerdiği artemisinin maddesi sayesinde tıbbi açıdan önemli, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Güzel koku vermesi sebebi ile süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.