07 Kasım 2020 Cumartesi 21:33 | Son Güncelleme:
Petit Four nedir, nasıl yapılır? MasterChef Petit Four tarifi!
Petit Four tarifi MasterChef yarışmacılarını zorladı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in sunumuyla Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda yayınlandı. Yarışmacılardan birçok tarif istenirken içlerinde en dikkat çekicilerinden birisi Petit Four oldu. Peki, Petit Four nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda çekildi. Petit Four tarifi ve yapılışı da ekran başında izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yeni lezzetler denemek isteyen mutfak severlerin ilgisini çeken Petit Four küçük ısırık büyüklüğünde bir şekerleme veya iştah açıcı bir mezedir. İşte Petit Four tarifi!
PETIT FOUR TARİFİ MALZEMELERİ
- 0.5 su bardağı Tereyağı
- 1 su bardağı Toz şeker
- 1 çay kaşığı Vanilya
- 1 su bardağı Un
- 2 çorba kaşığı Un
- 2 çay bardağı Süt
- 3 adet Yumurta beyazı
- 1 su bardağı Mevsim meyvesi
- 1 su bardağı Pudra şekeri
- 4 çorba kaşığı Su
PETIT FOUR TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Petit Four yapılışı için; tereyağı ve toz şekeri iyice çırpın. Un ve vanilya ekleyip sütü ilave edin. Ayrı bir kasede çırptığınız yumurta aklarını tüm karışımla birleştirin. Yağlanmış minik kek kalıplarına karışımı paylaştırın.
- 160 derecede, kabarana ve içi pişene kadar fırınlayın. Soğuyunca kalıptan çıkartın. Üzerine meyve dilimlerini yerleştirip kremayı dökün ve iyice soğuyunca servis yapın.
- Şeker kreması için;
- Suyu bir kaseye koyun ve üzerine azar azar pudra şekeri ekleyerek sürekli karıştırıp krema kıvamına getirin. İstediğiniz meyve çeşitleriyle hazırlayabileceğiniz meyveli tatlınızı en sevdiğiniz misafirlerinize ikram olarak çıkarın…