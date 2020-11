Petit Four nedir, nasıl yapılır? MasterChef Petit Four tarifi!

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda çekildi. Petit Four tarifi ve yapılışı da ekran başında izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yeni lezzetler denemek isteyen mutfak severlerin ilgisini çeken Petit Four küçük ısırık büyüklüğünde bir şekerleme veya iştah açıcı bir mezedir. İşte Petit Four tarifi!



PETIT FOUR TARİFİ MALZEMELERİ

0.5 su bardağı Tereyağı 1 su bardağı Toz şeker 1 çay kaşığı Vanilya 1 su bardağı Un 2 çorba kaşığı Un 2 çay bardağı Süt 3 adet Yumurta beyazı 1 su bardağı Mevsim meyvesi 1 su bardağı Pudra şekeri 4 çorba kaşığı Su

PETIT FOUR TARİFİ NASIL YAPILIR?