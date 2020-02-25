Perşembe günü hangi kandil var? İlk kandil hangisi? İşte 2020 kandil geceleri tarihleri

2020 kandil geceleri tarihleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı Dini Günler Takvimini yayınladı. Takvime göre üç ayların başlangıcı olan Receb ayının 1'i bugün idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayı bugün başlıyor. Vatandaşlar bu ay içinde hangi kandilin kutlanacağını merak ediyor. Perşembe günü hangi kandil var? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 2020 kandil geceleri tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ KANDİL VAR?

2020 Dini Günler Takvimine göre, perşembe günü Regaib Kandili idrak ediliyor. Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir, Regaib Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

2020 KANDİL GECELERİ TARİHLERİ

Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe (3 Recep)

Mirac Kandili: 21 Mart Cumartesi (26 Recep)

Berat Kandili: 7 Nisan Salı (14 Şaban)

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı (26 Ramazan)

Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba (11 R.Evvel)