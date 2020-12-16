Periscope kapanacak mı sorusu bugün gündemde yer alan başlıklardan oldu. Mobil telefonlar için geliştirilen Periscope 2015 yılının Mart ayında Twitter tarafından satın alınmıştı. Konuyla ilgili son açıklama Twitter tarafından bir blog gönderisinde paylaşıldı. Periscope kapanıyor mu? Periscope ne zaman kapatılacak?

PERİSCOPE KAPANIYOR MU?

Şirket gönderisinde şu açıklamaları yaptı: “Gerçek şu ki Periscope uygulaması sürdürülemez bir bakım modunda ve bir süredir öyle. Geçtiğimiz birkaç yılda, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz. Platform, 2020’de meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının getirdiği şeyler yüzünden başka şeylerle meşgul." ifadelerini kullandı.

Platform, 2020 garip bir yıl olmasa Periscope duyurusunu daha önce yapacaklarını belirtti.

PERİSCOPE NEDİR?

Periscope veya Türkiye'de Scope, iOS ve Android platformları için geliştirilen görüntülü canlı yayın uygulamasıdır. Uygulama, Kayvon Beykpour ve Joe Bernstein tarafından geliştirildi. Yayın hayatına başlamadan 2015 yılında Twitter tarafından satın alındı.