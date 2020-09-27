Pendik'te ormanlık alanda yangın: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Pendik ilçesinde Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde çıkan yangın lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sabaha karşı çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan haberde yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İŞ MAKİNALARI İTFAİYE EKİPLERİ İÇİN YOL AÇTI

Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldı. Helikopterler yanan ormanın hemen yanında bulunan Ömerli Barajı'ndan aldıkları suyu ormana bırakarak soğutma çalışması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.