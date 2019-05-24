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Pendik'te minibüs alt geçitte mahsur kaldı

Pendik'te minibüs alt geçitte mahsur kaldı

Pendik'te bulunan Aydınlı alt geçidinde içinde 6 kişinin bulunduğu servis minibüsü sağanak yağış nedeniyle mahsur kaldı. Minibüs itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları oldu. Pendik Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde bulunan Aydınlı alt geçidini su bastı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan ve içinde 6 kişinin olduğu minibüs mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alt geçide dolan suyu tahliye etti. Mahsur kalan minibüs kurtarıldı. 

"ARABANIN YARISINA KADAR SU DOLDU"

Minibüste mahsur kalan yolculardan biri, "Alt geçitte su vardı. Geçeriz dedik. Geçerken su çoğaldı. Arabanın içine de su dolmaya başladı. Araba kaldı. Arabanın yarısına kadar su doldu." dedi.

(DHA)

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