Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2437
  • 7,005
  • 257.242
  • 88.848
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Pendik'te genç bir kadının evine giren şahıslar önce darp sonra gasp etti

Pendik'te genç bir kadının evine giren şahıslar önce darp sonra gasp etti

Pendik'te genç bir kadının evine giren şahıslar önce darp sonra gasp etti

Pendik’te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye girdikten sonra önce darp sonra gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Şahısların binaya girdikten sonra koşarak çıkmaları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde S.B.(30) evinde olduğu esnada 2 şahıs tarafından kapısı çalındı. Kapıyı açan genç kadın, şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. Kadını darp ederek etkisiz hale getiren zanlılar ardından salona girerek masanın üstündeki bin lira ile 2 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şahısların sakince binaya girmesi ve olaydan 2 dakika sonra koşarak kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Olayın ardından genç kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan gasp polisi, zanlıların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahısların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını bulan polis, şüpheli Sedat A.’yı (20) Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak’taki bir evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi’nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Karıncalar çok gururlu varlıklardır. Çağrılmadıkları hiçbir yere gitmezler! Bakalım evlerimize konuk

Karıncalar Doğal Yöntemlerle Evlerden Nasıl Uzaklaştırılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular

Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor