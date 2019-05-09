Pendik'te genç bir kadının evine giren şahıslar önce darp sonra gasp etti

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde S.B.(30) evinde olduğu esnada 2 şahıs tarafından kapısı çalındı. Kapıyı açan genç kadın, şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. Kadını darp ederek etkisiz hale getiren zanlılar ardından salona girerek masanın üstündeki bin lira ile 2 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şahısların sakince binaya girmesi ve olaydan 2 dakika sonra koşarak kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Olayın ardından genç kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan gasp polisi, zanlıların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahısların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını bulan polis, şüpheli Sedat A.’yı (20) Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak’taki bir evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi’nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)