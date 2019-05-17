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  3. Pendik'te feci kaza! İş adamının üzerine beton blok düştü

Pendik'te feci kaza! İş adamının üzerine beton blok düştü

Pendik'te feci kaza! İş adamının üzerine beton blok düştü

Pendik'te deniz kenarında kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen gemicilik firmasında yöneticilik yapan iş adamının üzerine beton blok düştü. Yaralanan işadamı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye kıyılarında terk edilmiş, karaya oturmuş ve batık halde bulunan gemileri ihale yoluyla denizden çıkaran bir gemicilik firmasında yöneticilik yapan işadamı Ali Tamer Sukes, bir batık gemiyi çıkarma çalışmalarını izlemek için Pendik sahiline geldi. Sahilde kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen Sukes'in saat 15.30 sıralarında vinç ile çıkartılan beton bloktan kopan parça düştü. Kıyıya getirilen Sukes, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sukes'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYALET GEMİ TALLAS'IN DA İHALESİNİ ALMIŞTI

Ali Tamer Sukes'in yönetici olarak çalıştığı firma, geçen yıl Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Kamboçya bandralı Tallas isimli geminin enkaz kaldırma çalışmalarını üstlenmişti. 

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