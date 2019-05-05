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  3. Pendik’te doğalgaz borusu kazı esnasında patladı

Pendik’te doğalgaz borusu kazı esnasında patladı

Pendik’te doğalgaz borusu kazı esnasında patladı

Bir altyapı firmasının elektrik arızasını gidermek amacıyla yaptığı çalışma sırasında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi Caddesi'nde, elektrik arızasını gidermek için yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızıntı dolayısıyla bölgede parlama meydana geldi. İşçi Sefa Kınataş bu sırada ağır yaralandı.   

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.      

Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı      

Ana borudaki doğal gazın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri parlama sonrasında çıkan yangını söndürdü.   

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

AA

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