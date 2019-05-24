Pendik'te bir binaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Pendik Güzelyalı Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda ufak çaplı yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.

(İHA)