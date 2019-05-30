Pendik'te asfalt sezonu açıldı

Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle ilçe genelinde asfalt serimi başladı. Doğu Mahallesi’nden Orhangazi’ye, Velibaba’dan Kurnaköy Mahallesi’ne ilçenin tüm bölgelerinde program dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda yollar sürücüler için daha konforlu hale getiriliyor. Ekipler, aynı zamanda asfalt seriminin yanında gerekli görülen yerlerde asfalt robotuyla yama çalışması da yapıyor.

Öte yandan asfalt ve yamanın yanı sıra altyapı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suyu kanalı yapımı, ızgara ve mazgal temizliği gerçekleştirerek yoğun yağışlarda olası su taşkınlarına karşı önlem almış oluyor.

Başkan Ahmet Cin çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik genelindeki tüm alt ve üstyapı çalışmalarını yakından takip ediyor. Son olarak Doğu Mahallesi Papatya Sokak’taki yol ve kaldırım düzenleme çalışması hakkında incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Cin, bölge sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Papatya Sokak’ın daha konforlu hale geleceğini belirten Ahmet Cin, buradaki çalışmanın kısa sürede biteceğini söyledi.

Bir ayda bin 324 noktada tamirat yaptı

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü yıpranmış kaldırımlar ya da onarım isteyen tretuvarlara karşı daha verimli müdahele için 8 ayrı ekip kurdu. Mayıs ayında kurulan ekipler kent genelinde onarım isteyen 2 bin 860 nokta tespit etti. Bu noktalardan sadece 1 ayda bin 324’üne müdahalede bulunarak gerekli onarım ve tamirat işleri gerçekleştirildi. Tüm çalışmaların ise temmuz ayı itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

İHA