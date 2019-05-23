Pendik'de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı

Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan 34 ZL 310 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz D., bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki kamyonete hızla çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ambulanslara bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Daha sonra yolda kalan araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

İHA