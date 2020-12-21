Pendik Belediyesi ile İBB karşı karşıya geldi... Tuvalet gerilimi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, caddenin kendi idarelerinde olduğunu ve izinsiz işlem yapıldığını belirtip tuvaleti kaldırdı. TIR’a yüklenen konteynerin götürülmesini istemeyen Pendik Belediyesi, çöp kamyonlarıyla yolu kapattı. Bir süre sonra yol açıldı, konteyner Pendik AKOM alanına götürüldü.

İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN İSTEMİŞTİK



Konteyneri ihtiyaç olduğu için istediklerini belirten bir vatandaş, “İşe, pazara gidip gelirken kullanıyorduk. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim” dedi. İBB yetkilileri ise esnafın şikayetçi olduğunu belirterek, “İzin alınmadan yapılmamalıydı” ifadesini kullandı.