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  3. Pendik Aydos ormanını yakarken yakalanan kundakçı adliyeye sevk edildi

Pendik Aydos ormanını yakarken yakalanan kundakçı adliyeye sevk edildi

Pendik Aydos ormanını yakarken yakalanan kundakçı adliyeye sevk edildi

Pendik Aydos ormanını yakarken yakalanan Yakup Yakman isimli kundakçı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yakup Akmaz, İstanbul Adliye Sarayı'nda hakim karşısına çıkacak.

Yakup Akmaz, Aydos Ormanları'nda kundaklama yaparken görüntülendiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, terör örgütü PKK adına kundaklama yaptığının belirlenmesi durumunda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

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