Peksimet nedir? Peksimet nasıl yapılır?

Peksimet, ucuz ve uzun süre dayanıklı olması sebebi ile sıklıkla tüketilen bir atıştırmalıktır. Un , tuz ve su ile yapılan peksimet, basit bir yapıma sahiptir. Genel olarak galeta ve etimeğe benzetilen peksimet ülkemizde de farklı yörelerde farklı şekillerde yapılmaktadır.

PEKSİMET NEDİR?

Peksimet (hardtack), un, su ve bazen de tuzdan yapılan basit bir bisküvi veya kraker türüdür. Etimek veya galette ile benzerdir. Hardtack, ucuz ve uzun ömürlüdür. Uzun deniz yolculukları, kara göçleri ve askeri kampanyalar sırasında, bozulabilen yiyeceklerin yokluğunda devam etmek için kullanılır. Uzun yıllar bayatlamadan dayanabilen ve genellikle savaş, kıtlık gibi durumlarda tüketilen ekmek çeşididir. Yunan kökenli bir kelimedir. Türkiye'de genellikle İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıkça tüketilir.

PEKSİMET MALZMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı akıcı yağ 250 gr. margarin tercihen tere yağı 1 su bardağı ılık süt 2 yumurta (birinin sarısı ayrılacak üstüne sürmek için) 1 paket minik yaş maya 1 yemek kaşığı zirve otu Aldığı değin un yarısı bütün buğday unu olmalı lezzet için 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker

PEKSİMET NASIL YAPILIR?

Bütün malzeme karıştırılır.

Mayalanmaya bırakılır. Bunun için sütün ılık olması gerekli çabuk mayalanması için.

Hamur mayalandıktan sonra 1/2 cm. kalınlığında yaklaşık 4 parmak genişliğinde uzun şerit şeklinde hazırlanır.

Verev biçiminde kesilip yağlanmış tepsiye dizilir. Üstüne çatalla bastırarak şekil verilir.

Yumurta sarısı sürülüp fırına verilir. Kızarınca alınıp ılık ya da soğuk servis yapılır.