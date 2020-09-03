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  3. Pek çok nasıl yazılır? Pek çok bitişik mi, ayrı mı yazılır?
03 Eylül 2020 Perşembe 13:19 | Son Güncelleme:

Pek çok nasıl yazılır? Pek çok bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok nasıl yazılır" Pek çok bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Yazım yanlışları günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız sorunlar arasında yer alıyor. Pek çok kelimesi de bu yanlışlardan bir tanesidir. Pek çok sözcüğünün doğru kullanımı, TDK tarafından verilmektedir. Pek çok Türkçe'de sıfat olarak kullanılmaktadır.

Pek çok kelimesinin en doğru kullanımı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanıyor. Resmi makamlara yazı yazacak olan kişiler imla kurallarına ve yazım yanlışlarına dikkat etmeyi ihmal etmiyor. Pek çok sözcüğünün doğru bir şekilde kullanacak olan kişiler, araştırmalarının yapıyor.

PEK ÇOK NASIL YAZILIR?

Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız ifadelerden birisi de Pek çok sözcüğüdür. TDK bu kelimenin doğru yazımını “Pek çok” olarak açıklamıştır. Pek çok kelimesi Türkçe’de sıfat olarak kullanılmaktadır.

Pek çok ifade ile ilgili doğru kullanım örneği şu şekildedir;

“Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır."

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