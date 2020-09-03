Pek çok nasıl yazılır? Pek çok bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelimesinin en doğru kullanımı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanıyor. Resmi makamlara yazı yazacak olan kişiler imla kurallarına ve yazım yanlışlarına dikkat etmeyi ihmal etmiyor. Pek çok sözcüğünün doğru bir şekilde kullanacak olan kişiler, araştırmalarının yapıyor.

PEK ÇOK NASIL YAZILIR?

Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız ifadelerden birisi de Pek çok sözcüğüdür. TDK bu kelimenin doğru yazımını “Pek çok” olarak açıklamıştır. Pek çok kelimesi Türkçe’de sıfat olarak kullanılmaktadır.

Pek çok ifade ile ilgili doğru kullanım örneği şu şekildedir;

“Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır."