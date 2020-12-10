Pejmürde ne demek? Pejmürde nedir, anlamı ne?

Pejmürde sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Türkçe'ye Farsça'dan geçen bu kelime 19. yüzyıl itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra yaygınlaşarak dilimizde sıkça kullanılan kelime grupları arasında yer edinmiştir. Pejmürde ne demek?

PEJMÜRDE NE DEMEK?

Pejmürde kelimesi TDK sözlükte iki anlamda açıklanmıştır.

1. sıfat Eski püskü, yırtık:

"Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Dağınık, perişan.

Pejmürde sözcüğü, olumsuz durumlara işaret eden bir anlama sahiptir.Duygusal durum bakımından ise, kişinin içine düştüğü dağınık halleri kasteder. Kişinin yaşadığı ruhsal çöküntünün oluşturduğu perişanlık hali pejmürde olarak adlandırılır.