Pegasus eski savaş pilotu Altan'ı işten çıkardı

Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan, uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından işten çıkarıldığını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Altan, "Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

?Altan, kazanın ardından bağlandığı CNN Türk canlı yayınında "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala 'kanal' açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.