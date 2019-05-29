Pedofili ne demek? Pedofili nedir?

“Pedofili ne demek, nedir?” sorusu gündemde yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Vatandaşlar pefofili kelimesinin anlamını öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimizde sizlerle.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili, Yunanca Pedos (çocuk) sözcüğünden gelmektedir. Bu kişiler cinsel açıdan tatmin olabilmek için ergenliğe girmemiş çocuklarla fiziksel ve genellikle de cinsel temas kurarlar. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan iğrenç bir sapkınlıktır. Bu sapıklığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

PEDOFİLİ ÇEŞİTLERİ NEDİR?

Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Ayrıca pedofil olguları tercih ettiği yaş gurubuna göre ergenlik öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler ve ergenlik sonrası yaş grubunu tercih edenler olarak da sınıflandırılabilirler. Pedofilli bireyler sadece erkeklerden oluşmaz. Çok nadir olsa da pedofilinin tanımına uygun düşen kadınlar da vardır.

ÇOCUKLAR NASIL KORUNABİLİR?

Çocuk ve Aile Psikolojisi uzmanı Pedagog Sevil Yavuz konuya ilişkin yazısında, alınabilecek önlemleri şöyle sıralar;

- Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini takip edin. Çevrenize yeni taşınan bir komşu varsa ve çocuğunuzla çok ilgiliyse, o komşu hakkında biraz bilgi toplayın.

- Çocuğunuzun internete ulaşımını kontrol edin. Ev dışında internete ulaşımı var mı kontrol edin ve bilgi edinin.

- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda garip davranışları var mı arkadaşlarından öğrenin.

- Çocuğunuzun yakınındaki kişilere karşı dikkatli olun.

- Çocuğunuzla iletişim içinde olun.Çocuğunuzla iletişiminiz bozuksa profesyonel destekle iletişiminizi geliştirin.

- Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin. Bir şeyden şüphe ederseniz doğru şekilde konuşmaya çalışın.