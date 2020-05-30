Pazarda dehşet! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

İzmir Tire’de bulunan Türkocağı Caddesi’ndeki cuma pazarında sebze satan Hatice D. (29), doğum sancısı başlayınca tezgahının altına girdi. iddiaya göre genç kadın şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından da şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

BEBEK KURTARILAMADI



Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi. Tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği bulan eshaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Vicdansız anne Hatice D. de polislerce götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.