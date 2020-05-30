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  3. Pazarda dehşet! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:02 | Son Güncelleme:

Pazarda dehşet! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

Pazarda dehşet! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

Pazarcı Hatice D., sancıları tutunca tezgahın altına girdi. Doğum yapan kadının şalvarına sarıp tezgahın altına attığı bebeğin ağlamasını esnaf fark etti, akılalmaz olay ortaya çıktı.

İzmir Tire’de bulunan Türkocağı Caddesi’ndeki cuma pazarında sebze satan Hatice D. (29), doğum sancısı başlayınca tezgahının altına girdi. iddiaya göre genç kadın şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından da şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

BEBEK KURTARILAMADI

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi. Tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği bulan eshaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Vicdansız anne Hatice D. de polislerce götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. 


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