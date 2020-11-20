Payitaht Selim Paşa kimdir? Selim Paşa tarihte geçiyor mu?

Payitaht Abdülhamid Selim Paşa kimdir? TRT 1 ekranında izleyici karşına çıkan dizi Payitaht Abdülhamid karakterleri ilgi ile takip ediliyor. Selim Paşa'nın tarihte yer alıp almadığı sorusu gündeme geliyor. Baba mesleği olan sarraflık konusunda kendisini epey geliştiren Selim Paşa'nın hayatı haberimizde.

SELİM PAŞA TARİHTE VAR MI?

Selim Paşa'nın tam adı Selim Melhame Paşa'dır.

Sultan Abdülhamid'in yanında büyük hizmetlerde bulunmuş Lübnanlı bir paşadır.

14 Haziran 1851 tarihinde Beyrut'ta dünyaya geldi.

Hristiyan dinine mensub Lübnanlı Maruni bir ailenin oğlu olarak doğdu.

Beyrut'ta Hristiyan lisesinde okurken İstanbul'a gelerek Mektebi Sultani yani bugünkü Galatasaray Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı.

Selim Paşa, baba mesleği olan sarraflık konusunda kendisini iyi yetiştirmişti. Gençliğinde Kapalıçarşı'da uzun yıllar boyunca çalıştı.

Daha sonra birçok devlet kurumunda alt kademelerde görev aldı.

Osmanlı Sırp savaşında da yer alan Selim Paşa'nın üst düzey devlet görevleri bu savaştan sonra başlıyor.

Daha sonra Duyun-u Umumiye'de müdürlük görevine kadar yükseliyor.

Sonra da Sultan Abdülhamid tarafından Lübnan'da yaşanan iç karışıklıkları denetlemesi için görevlendiriliyor.

Sultan Abdülhamid'in hafiye yani istihbarat teşkilatında görev aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığına denk gelen "nazırlık" makamında bulundu.