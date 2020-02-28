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Patrondan öldüren dayak

Patrondan öldüren dayak

İzmir'de 5 Nisan 2019 akşamı gece kulübü işleten Hasan Yücel'in, yanında çalışan Mustafa Demir'i sokakta döverek öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Yücel’in Demir’e birkaç tokat attığı, yerde defalarca tekmelediği, kafasını beton saksıya çarpan genç adamın bayıldığı görüldü. Müebbet hapse çarptırılan Yücel’in avukatı ise müvekkilinin şeker hastası olduğunu ve olayın ‘kasten öldürme’ değil, kazayla gerçekleştiğini savunarak dosyayı istinafa gönderdi.

Hasan Yücel (solda) ifadesinde Mustafa Demir’i (sağda) oğlu gibi sevdiğini söylemişti.


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