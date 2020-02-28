Patrondan öldüren dayak

Yücel’in Demir’e birkaç tokat attığı, yerde defalarca tekmelediği, kafasını beton saksıya çarpan genç adamın bayıldığı görüldü. Müebbet hapse çarptırılan Yücel’in avukatı ise müvekkilinin şeker hastası olduğunu ve olayın ‘kasten öldürme’ değil, kazayla gerçekleştiğini savunarak dosyayı istinafa gönderdi.

Hasan Yücel (solda) ifadesinde Mustafa Demir’i (sağda) oğlu gibi sevdiğini söylemişti.