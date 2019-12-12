Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7915
  • 6,453
  • 274.661
  • 109286
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Patnos'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Patnos'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Patnos'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Nedim Akgün'ün (23) kullandığı 35 YA 288 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü, araçlarda bulunan İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 4 kişinin cenazesi, çıkarıldıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. 

DHA


Işın Karaca’dan eski eşi Doğan’a tedbir kararı
'Serenay Sarıkaya'yı örnek alıyorum'
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
'Evliyken aldatıldım'
<p>Olay, 5 Aralık´ta Girne´de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş´tan Girne´ye gelen Halil Karak

Genç YouTuber, Arkadaşını Öldürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları