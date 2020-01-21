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  3. Patlayan televizyon evi küle çevirdi

Patlayan televizyon evi küle çevirdi

Patlayan televizyon evi küle çevirdi

Tekirdağ Malkara’da bir evdeki televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir apartmandaki ikamette televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilenen ikamet sakini Volkan Gezgin'e 112 ekipleri müdahale etti. Yanan ev küle dönerken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İHA


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