Pastırma sıcakları ne zaman başlar? Pastırma yazı ne zaman, hangi ay?

Pastırma yazı ne zaman başlayacak, hangi ay? Pastırma sıcakları havaların ülke genelinde serinlemesinin ardından vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi vatandaşlara Pastırma sıcaklarını arattı. Bireyler Ekim ayının ortalarında kış gelmeden önce son kez sıcaklıkların artmasını ümit ediyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte yanıtı

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı ya da pastırma sıcakları; genellikle Ekim ayının ortaları ya da sonunda başlar ve Kasım ayının ikinci haftasına kadar sürer. Pastırma sıcakları başladığı zaman genellikle gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık görülürken geceleri ise hava puslu olur.

PASTIRMA YAZI İSMİNİ NEREDEN ALIYOR?

Adından da anlaşıldığı üzere pastırma yazı ismini pastırmadan almaktadır. Eski zamanlarda uzun yola giden yolcular, yanlarına bozulmasın diye pastırma alırlarmış. Bu mevsimde çok fazla ayaz olduğu için “Pastırma ayazı” ismi yıllar içerisinde pastırma yazına dönüşmüştür.

Başka bir nedeni ise en güzel pastırmaların bu mevsimde pişirildiği söylenmektedir.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazının fiziksel sebepleri bulunmaktadır. Bunların başlıcası, kutup kaynaklı soğuk hava kütlelerinin güneye inerken hareketsiz hale gelmesi ve bu şekilde sıcak yüksek basınç merkezi oluşturmalarıdır. Bu şekilde havanın dikey hareketi de engellenmiş olur. Bu zaman dilimlerinde havanın puslu olmasının en büyük sebebi ise alçak irtifalarda yoğunlaşan duman ve toz partiküllerinin engellenmesi ve hareketsiz hale gelmesidir. Pastırma yazı tabirinin kullanılmasının sebebi ise bu dönemde kışın tüketilen sucuk ve pastırma gibi yiyeceklerin hazırlanmasıdır.