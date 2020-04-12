Paskalya Bayramı'nın kısa tarihi

İşte Atsız'ın Paskalya Bayramı yorumu…



"Bizler genellikle en büyük Hristiyan Bayramının 24/25 Aralık’daki Noel Yortusu, yani Hazret-i İsa’nın Doğum Günü olarak itibar edilen tarih olduğunu sanırız ama öyle değil. En Büyük Hristiyan Bayramı, Hazret-i İsa’nın (çarmıha gerildikten sonra) göğe çıktığı kabul edilen yortu. Onun için, çarmıha gerildiği itibar olunan Perşembe günü yas tutulup ondan sonraki Pazar günü bayram ediliyor.

Paskalya Yortusu bu yıl 12 Nisan’a denk geliyor: ‘Yortu’ Rumcadan gelme bir kelime, bayram demek; aslı ‘yorti’… Ortodoks Hristiyanlar, yani Yunanlılar, Rumlar, Bulgarlar, Ruslar vs. (bizim de kullandığımız) ‘Gregoryen Takvim’e göre değil.

‘Jülyen Takvim’e göre hesabladıklarından onlar Paskalya Yortusu’nu bu sene 19 Nisan'da idrak edecekler. Jülyen Takvim, Jül Sezar (Julius Caesar) tarafından, M.S. 45’de eski Mısır Takvimi’nin düzeltilmesiyle hazırlatılmış bir takvim. Gregoryen Takvim’i ise Papa II.Gregorius 1582’de Jülyen Takvim’i biraz daha düzelttirerek hazırlattırmış…O da hatalı ve o yüzden dört senede bir ‘artık yıl’ (29 Şubat) uygulaması geliyor.

Hazır açılmışken: Hristiyanların üçüncü büyük yortusu ise Paskalyadan 50 gün sonra gelen ‘Penta Kosta Yortusu’dur. İnanışa göre o gün de dirilip etrafı kolaçan etmiş ve yanlış bilmiyorsam Havarilerinden biriyle, galiba Aziz Pavlos ile, kısa bir görüşme yapmıştır. O gün ise Kilise’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Bence bu anlattıklarımı iyi bellemekte büyük yarar vardır. Zira belki ileride, yani daha kesin bir tarih vermek gerekirse Çıkmaz Ayın Son Çarşambası, Avrupa Birliği’ne tam üye alırken sınav sorusu olarak gelebilir. Sonra -maazallah- çuvallarsınız muvallarsınız da felaketimiz olur ağlarız..."