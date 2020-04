Paskalya Bayramı ne zaman, kaç gün? Paskalya Bayramı mesajları haberimizde

Paskalya Bayramı için geri sayım sona eriyor. Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Paskalya, yaklaşık olarak Mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemi kapsar. Paskalya Bayramı her yıl, bahar ekinoksunun ardından oluşan ilk dolunayı takip eden Pazar günü başlar.

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart'ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü'nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

Paskalya Bayramı, bu sene 12 Nisan 2020 Pazar gününe denk geliyor. Paskalya Bayramı geçen sene 21 Nisan'da kutlandı.

PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI

Sevinç küçük şeyler geliyor. Barış kalpten gelir. Işık kişinin kalbinden gelir. İyi Paskalyalar!

Allah her bir nimet ve her soruya bir cevap adım, bir gülümseme, her fırtınada seni her gözyaşı bir gökkuşağı verir. Mutlu Paskalya!

İnanç mümkün olan her şeyi, sevgi her şeyi kolaylaştırır yapar. Mutlu Paskalya!