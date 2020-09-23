Pasaport randevu ekranı! Pasaport harcı 2020 ne kadar, nasıl çıkartılır?

Pasaport randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Pasaport randevusu için verilen ekranda öncelikli olarak almak istediğiniz umuma mahsus, hususi ve hizmet pasaport türlerinden birini seçmeniz gerekiyor. Yurt dışına çıkarken kimliğimizi ve uyruğumuzu belli etmek için pasaport kullanılmaktadır.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pasaport randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Belirtilen pasaport türlerinden birini seçtikten sonra kimlik bilgileriniz doldurmalısınız. Daha sonra verilen ekranda ikametiniz bulunduğu il ve ilçeyi seçmelisiniz.

PASAPORT RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pasaport almak istediğiniz kişiyi ekledikten sonra ekranda verilen HES kodunu girmeniz gerekiyor. Yönlendirme ekranında çıkan randevu günü ve saatini seçtikten sonra belirtilen tarihte pasaport çıkartmaya ya da yenilemeye gidebilirsiniz.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADARDIR?

Pasaport harç ücretleri en az 6 ay ve 4 yıl olmak üzere farklı ücretlere tabi tutulur. 2020 yılı itibariyle pasaport defter ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir. Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuruya gelmeden önce harç ve defter bedelini ilgili bankalara yatırmış olması gerekmektedir.

Pasaport harç ücretleri şöyledir:

6 aylık pasaport için 208,30 TL (Toplam 368,30 TL)

1 yıllık pasaport için 304,40 TL (Toplam 364,40 TL)

2 yıllık pasaport için 497,00 TL (Toplam 657,00 TL)

3 yıllık pasaport için 705,90 TL (Toplam 865,90 TL)

4-10 yıl arası pasaport için 994,80 TL (Toplam 1154,80 TL)

Bu işlemlerin ardından pasaport başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşların pasaportları en geç 7 iş günü içerisinde belirttikleri adrese teslim edilmektedir.

UMUMA MAHSUS PASAPORT (BORDO PASAPORT) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Umuma mahsus pasaport ya da bordo pasaport herkese verilebilir. Bordo pasaporta sahip olan vatandaşlar vizesiz gidilen ülkelere pasaportları ile giriş yapabilirler. Bordo pasaport 6 aydan 10 yıla kadar süreyle verilir. 38 sayfadan oluşur. Bordo pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. kimlik belgesi Son altı ayda çekilen bir adet biyometrik fotoğraf Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname Harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.) Varsa eski pasaport

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT)İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Hususi damgalı pasaport, belirli gereklilikleri yerine getirdikleri sürece, devlet ve aileleri adına çalışan memurlara 5 yıl boyunca verilen pasaport türüdür. Yeşil olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı vardır. Gün sayısıyla sınırlı olarak birçok ülkeye vizesiz giriş sağlar. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şunlardır:

T.C. kimlik belgesi Son altı ayda çekilen bir adet biyometrik fotoğraf Avukatlar, kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu Çalıştığı kurumdan emekliye ayrılan ya da çekilme nedeniyle görevinden ayrılanlar için elektronik ya da ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi son çalıştıkları kurumdan almaları gerekmektedir.) Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için durumlarını gösteren resmi yazı Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.) Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.) Varsa eski pasaport

HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ PASAPORT) İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Hizmet damgalı pasaport ya da gri pasaport, tıpkı yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Gri pasaportun birçok ayrıcalığı vardır. Gün sayısıyla sınırlı olarak birçok ülkeye vizesiz giriş sağlar. Gri pasaport için gerekli evraklar şunlardır: