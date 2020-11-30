30 Kasım 2020 Pazartesi 00:42 | Son Güncelleme:
Parti ihbarından Nijeryalıların derneği çıktı... Mesafesiz ayine operasyon
En son ‘Miss Uganda' yarışmasıyla gündeme gelen İstanbul Esenyurt'ta bu kez polis ‘parti yapılıyor' ihbarıyla bir adresi bastı. İçeride tamamı Nijeryalı 26 kişi vardı. Nijeryalıların “Güçlü Ateş Yaşam Hakları” adıyla bir dernek kurdukları ve toplantı yaptıkları anlaşıldı. 26 kişiye maske ve sosyal mesafeden para cezası kesildi.
İstanbul Esenyurt’ta ‘Güçlü Ateş Yaşam Derneği’ yazısı bulunan dükkandan yüksek sesli müzik sesi geldiğini duyan mahalleli polisi aradı. İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi.
Korona tedbirlerine rağmen kapalı ortamda ayin yapmak için bir araya gelip sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmayan yabancı uyruklu 26 kişiye ceza yazıldı. Kimlik ibraz edemeyen 5 kişi gözaltına alındı. Esenyurt’ta daha önce de ‘Miss Uganda’ adı altında güzellik yarışması düzenlenmişti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR
Nijeryalılar’ın pazar ve cuma günleri dernekte toplanıp yaptıkları ayinleri sosyal medyada yayınladıkları da belirlendi.