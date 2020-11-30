Parti ihbarından Nijeryalıların derneği çıktı... Mesafesiz ayine operasyon

İstanbul Esenyurt’ta ‘Güçlü Ateş Yaşam Derneği’ yazısı bulunan dükkandan yüksek sesli müzik sesi geldiğini duyan mahalleli polisi aradı. İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi.

Korona tedbirlerine rağmen kapalı ortamda ayin yapmak için bir araya gelip sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmayan yabancı uyruklu 26 kişiye ceza yazıldı. Kimlik ibraz edemeyen 5 kişi gözaltına alındı. Esenyurt’ta daha önce de ‘Miss Uganda’ adı altında güzellik yarışması düzenlenmişti.

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Nijeryalılar’ın pazar ve cuma günleri dernekte toplanıp yaptıkları ayinleri sosyal medyada yayınladıkları da belirlendi.