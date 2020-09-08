"Parmak çocuk" İlker Bayrak hayatını kaybetti

Boyu ve ağırlığı ile "parmak çocuk" olarak anılan 15 yaşındaki İlker Bayrak, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle nefes alamamaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Bayrak, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Bayrak'ın ölümü, ailesini, yakınlarını ve tüm ilçeyi hüzne boğdu.

Boyu 65 santim, ağırlığı ise 4,5 kilogram olan İlker Bayrak’tan geriye ise yıllar önce çekilen görüntüleri kaldı.