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  3. Park halindeki kamyonette başlayan yangın binaya sıçradı

Park halindeki kamyonette başlayan yangın binaya sıçradı

Park halindeki kamyonette başlayan yangın binaya sıçradı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonette başlayan yangının evlere sıçraması üzerine büyük maddi hasar oluştu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1240 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1240 Sokak üzerinde park halinde bulunan Uğur Bilen’e ait 09 LC 010 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında metrelerce yükselen alevler, yakındaki eve üç katlı apartmana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında kamyonet ve apartmanın birinci katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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