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Parayla kandırdığı çocuklara çiftlikte tüfekli talim

Parayla kandırdığı çocuklara çiftlikte tüfekli talim

İşadamı F. E., para verip kandırdığı küçük çocukları Silivri’deki çiftliğine götürdü. Burada silahla atış yaptırdığı çocukları izleyen zanlı, suçüstü yakalandı.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Silivri’deki bir çiftlikte çocuklara silahla atış talimi yaptırıldığı ihbarı geldi. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşadamı F.E.’ye ait çiftliği takibe alan polisler, çocuklara tüfek ve silahlarla atış yaptırıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda F.E. gözaltına alındı. Yaşları 12 ila 16 arasında değişen M.Ö. ve B.Ü., psikolog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar işadamı F.E.’nin kendilerine para vererek çiftliğe getirdiğini söyledi. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST 

Atış yaparken F.E.’nin kendilerini izlediğini anlatan küçük çocuklar, cinsel taciz ya da herhangi bir şiddete maruz kalmadıklarını belirtti. Güngören’deki bir tekstil firmasının sahibi olduğu belirlenen F.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEPHANELİK GİBİ

Çiftlikte arama yapan polisler, 3’ü pompalı 4 tüfek, 5 havalı tüfek, 5 havalı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.


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