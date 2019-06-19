Parana Nehri, Pampa Ovası ve Patangonya Bölgesi nerededir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Parana Nehri, Pampa Ovası ve Patangonya Bölgesi nerededir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Afrika

B: Asya

C: Avustralya

D: Güney Amerika

Doğru Cevap: Güney Amerika