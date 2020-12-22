22 Aralık Paramedikler Günü kutlama mesajları! Paramedikler Günü ne zaman, bugün mü?

Paramedik, acil ve kritik durumlarda hastaya ilk müdahaleyi yapmaktadır. Sağlık sektöründen önemli bir iş kolları arasında yer alan Paramedik stresli bir iş olmakla beraber, sorumluluğun üst düzey olduğu bir alandır. Paramedikler Günü ne zaman, bugün mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 22 Aralık Paramedikler Günü kutlama mesajlarını sizler için derledik...

PARAMEDİKLER GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük bir özveri ile hizmet üreten Paramedik görevlilerinin günü her yıl 22 Aralık'ta kutlanıyor.

22 ARALIK PARAMEDİKLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Her gün binlerce hayata dokunan sağlık emekçilerimizin Paramedikler Günü kutlu olsun.

Sabırla ve hoşgörüyle zorluklara göğüs geren, dünyanın en onurlu işini yaparak insanlığa hizmet eden çalışma arkadaşlarım, 22 Aralık Paramedikler Günü'nüzü kutlarım....

Dünya Paramedikler günü kutlu olsun

22 Aralık Paramekler Günü hepimize kutlu olsun. Pandemide sahada, acil servisde zorlu şartlarda görev yapan bizler insan hayatına dokunabilme azmimizden eksilmeden devam edeceğiz. PARAMEDİK HAYAT KURTARIR

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik, acil, kritik ve tıbbi durumlarda hasta veya yaralılara bakım yapan meslek grubuna verilen isimdir. Paramedik, diğer adı ile Acil Tıp Teknikeri, cil durum çağrılarına cevap vermek, tıbbi hizmetler yapmak ve hastaları tıbbi tesislere taşımakla yükümlüdür.

PARAMEDİK NE İŞ YAPAR?

Paramedik acil tıbbi durumlarda farklı yerlerde müdahale etme görevine sahiptir. Özellikle yaralı ve hastalar için acil bakım gerçekleştiren noktalarda görev üstlenir. Aynı zamanda her türlü tıbbi hizmet ile beraber hastaları gerekli noktaları yetiştirmekle yine paramediğin görevleri içerisinde yer alır.