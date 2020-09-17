Paraben nedir, hangi alanlarda kullanılır? Parabenin zararları neledir?

Paraben hakkında çeşitli araştırmalar yapan vatandaşlar konu hakkında net bir bilgi almak istiyor. Sağlık Bakanlığı, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, parabenin insan vücuduna kesin olarak zarar verdiği yönünde bir kanıt olmadığını belirtirken, uzmanların gerekli incelemelere devam ettiğini ifade etmişti. Paraben, ürünün raf ömrünü uzatmakla beraber, günümüzde kozmetik alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

PARABEN NEDİR?

Parabenler, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal koruyucudur. Parabenler üründe bakteri ve küf oluşumunu engeller. Paraben içeren ürünler aylarca hatta yıllarca sürebilir.

PARABEN HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Piyasada bulunan nemlendiricilerden, şampuanlardan ve serumlardan kremlere, losyonlara ve diş macunlarına kadar - neredeyse tüm kozmetik ürünlerinde parabenler bulunur.

En sık kullanılan parabenler şunlardır:

Butylparaben

Isobutylparaben

Propylparaben

Methylparaben

Etilparaben

Bu isimleri çoğu kozmetik ve cilt bakım ürünlerindeki içerik listesinde görmüş olmalısınız. Tek bir ürün bir veya daha fazla türde parabenler içerebilir. Parabenler, ürünü çok çeşitli bakteri ve mikroplardan koruyabilmelerini sağlamak için genellikle diğer koruyucularla birlikte kullanılır. 1950'lerden bu yana, parabenler kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Parabenler popülerdir çünkü bunlar nazik, hassaslaştırıcı değildir ve koruyuculardan daha etkilidir.