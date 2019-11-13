Para vermeyen kadına inşaat demirini sapladı

Turist kadının yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince, saldırgan inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun 5 yerine sapladı. Vatandaşın döverek etkisiz hale getirdiği Filistinli Nasına Sudqı’nın (30), uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Vücudunun beş yerinden yaralanan turist kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.