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Para vermeyen kadına inşaat demirini sapladı

Para vermeyen kadına inşaat demirini sapladı

Beyoğlu’nda dün meydana gelen olayda, Kanada’ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32), içeriye giren ailesini dışarıda beklemeye başladı.

Turist kadının yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince, saldırgan inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun 5 yerine sapladı. Vatandaşın döverek etkisiz hale getirdiği Filistinli Nasına Sudqı’nın (30), uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Vücudunun beş yerinden yaralanan turist kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. 


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