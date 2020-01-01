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  3. Papa'dan kadına şiddet! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Papa'dan kadına şiddet! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Papa'dan kadına şiddet! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı’nda Hz. İsa’nın doğum sahnesini ziyaret etmek için bulunduğu Aziz Petrus Meydanı’nda kendisine hayranlık gösteren turist kadının eline vurdu. Saniye saniye amatör kameralara yansıyan görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa’nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.

Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti. 


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