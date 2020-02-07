Pangolin nedir, ne demek? Pangolin hayvanı nedir?

Pangolin nedir, ne demek? sorusu araştırılıyor. Pangolin hayvanı nedir? . Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdüren bu hayvanın 8 türü bulunuyor. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da yaşıyor.

PANGOLİN NEDİR

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.