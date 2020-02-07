Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9887
  • 6,5636
  • 301.466
  • 121990
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Pangolin nedir, ne demek? Pangolin hayvanı nedir?

Pangolin nedir, ne demek? Pangolin hayvanı nedir?

Pangolin nedir, ne demek" Pangolin hayvanı nedir"

“Pangolin nedir?” sorusu merak ediliyor. Pangolin hayvanı nedir? Yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunan pangolin ile ilgili aramalar hızlandı. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdüren hayvan ile ilgili merak edilenleri haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

Pangolin nedir, ne demek? sorusu araştırılıyor. Pangolin hayvanı nedir? . Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdüren bu hayvanın 8 türü bulunuyor. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da yaşıyor.

PANGOLİN NEDİR

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.


Demet'te görüntü var, ses yok!
Gülben'den Burcu'ya destek: Eski eşimin düğününe giderim!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
<p>Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar´ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Beli

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Her biri servet değerinde olan dünyanın en pahalı 20 resmi

Dev gemide de yayılıyor