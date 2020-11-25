Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten çıkarılma yasağının olduğu pandemi sürecinde çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilmeye başlandı. Peki, pandemi döneminde işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Uygulama kaç daha devam edecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay süre ile tekrardan uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek. (Süre 17 Kasım itibarıyla 2 ay daha uzatıldı)

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.