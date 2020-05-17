Pamukkale travertenleri nedir? Pamukkale Turizm rehberi haberleri. Nereye gidilir? Nerede ne yenir?

Pamukkale turizm rehberi olarak hazırladığımız bu haberimizde, Pamukkale’yi kısa ve net soru-cevap şeklinde size aktaracağız. Sizinle, ülkemizin güzel ve farklı köşelerinden biri olan Pamukkale’nin coğrafi konumu ile başlayıp, tarihi ve kültürel yerleriyle devam edeceğimiz ve son olarak da yeme-içme kültürüne değineceğimiz bir yolculuğa çıkacağız.

Pamukkale nerededir? Hangi ile Bağlıdır? Nüfusu Ne Kadar? Pamukkale’ye nasıl gidilir?

Pamukkale, Türkiye'nin Ege bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Denizli iline bağlıdır. Nüfusu 2019 sayımlarına göre 346 bin 625’dir. Denizli’ye 19 km uzaklıkta olmasından dolayı ulaşım rahattır. Havayolu, karayolu ve tren yolu seçeneklerinden birini kullanarak Denizli’ye ve oradan da rahatlıkla Pamukkale’ye ulaşabilirsiniz. Eğer karayolu ile ulaşmak istiyorsanız ve bir arabanız yok ise birçok turizm firması ile bu eşsiz yere ulaşabilirsiniz. Fakat ismini buradan almış olan İzmir merkezli bir firmayı biraz kayıracağız.

Pamukkale Turizm iletişim bilgileri:

Telefon No: 0 850 333 35 35

Pamukkale Travertenleri nasıl oluşmuştur? Giriş ücreti ne kadardır? Hangi saatlerde açıktır?

Kaynağın oluşumunun ve akışının devamı bin yıldır süren Pamukkale'nin UNESCO Dünya Mirası listesindeki travertenlerinin, pamuktan yapılmış bir bulutu ve aynı zamanda iyileştirici bir kaynağı anımsatan masalsı eşsiz manzarasının güzelliği anlatmakla bitmeyecek kadar harikadır.

Travertenlerle ilgili bilgilere baktığımızda, ilk olarak bölgedeki kayaların çökmesiyle oluştuğunu görürüz. Aynı zamanda, bölgenin sıcak suları kayalık dere ve kayaların çökmesiyle oluşur. Kalsiyum ve karbonhidratların varlığı nedeniyle sıcak su, kayaların üzerinde, sudaki karbon dioksit ve karbon monoksit fosillerinin üzerinde yükselir. Travertenler buhar halindeki gazlardan sonra birikir ve beyaz bir görünüme sahiptir. Pamukkale travertenleri buz değildir.

Travertenlerde ve farklı büyüklükteki havuzlarda birçok su kaynağı vardır ve buralara giriş ücreti 72 TL’dir. Müze Kart geçerlidir. Her mevsim sabah açılış saati 08:00’iken, kapanış saati kışın 17:00, yazın ise saat 21:00’dir.

Pamukkale Travertenleri'nin özellikleri nelerdir? Ne kadar sürede gezilir? Ne zaman gidilir? Genel Kısa Bilgiler

Bölgedeki önemli doğal kaynaklardan olan ve Pamukkale travertenlerini oluşturan kaplıcalar geniş bir alanı etkilemiştir. Bu bağlamda sıcaklıkları 35 ila 100 ° C arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. 2300 yıldır var olan ve tamamıyla doğal olarak oluşan travertenler şifahane olarak kullanılıyor. Şifalı suların kalp, cilt, damar ve romatizma başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisini desteklediği biliniyor. Burası için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz. Ege bölgesinde yer alsada, iç kesimlerde olduğu için bahar dönemlerinde gidilmesi daha iyi olacaktır. Fakat kış aylarında da termal havuzun keyfi bir başka olacaktır.

Pamukkale’de gezilecek yerler, görülmesi gereken turistik mekanlar nelerdir? Nereye gidilir?

Hierapolis Antik Kent

Pamukkale’de bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren bir diğer önemli tarihi mekan da Hierapolis Antik Kenti’dir. Lykos Nehri Vadisine hâkim Hierapolis Antik Kenti, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur.Hierapolis Antik Kenti Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından M.Ö. 2 yüzyılda kurulmuş olup, Bergamanın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Hiera’dan dolayı Hierapolis adını aldığı söylenebilir. Kent bir deprem bölgesinde bulunmasından dolayı meydana gelen depremlerle sürekli yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Bugünkü hali M.Ö. 60 yıllarında inşa edilmiştir.

Giriş ücreti 80 TL’dir. Açılış saati 06:30, kapanış saati 19:00’dır.

Pamukkale Kleopatra Havuzu

M.S 7. yy’da bir deprem şehrin ortasında bir çukur açmış, şehrin sütunlarını harabe haline getirmiş. Bu çukur termal sularla dolunca, tarihi sütun başlıkları ve mermer parçalarıyla inanılmaz etkileyici bir görünüme sahip bir termal havuz haline gelmiş. Kleopatra Havuzu’nu termal sular beslediği için yaz kış sıcaklığı tam da optimal vücut sıcaklığı olan 36 derecedir. Hierapolis Antik Kent içinde bulunan havuza giriş ücreti 60 TL’dir.

Laodikeia Antik Kenti

Laodikya Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikya Antik Kenti, tiyatro, stadyum, çeşme, kilise ve tapınaktan oluşmaktadır. M.S. 60. Yüzyılda gerçekleşen büyük depram buraya da büyük hasarlar vermiştir.

Giriş ücreti 25 TL’dir. Açılış saati 08:00, kapanış saati 19:00’dır.

Pamukkale’nin neyi meşhurdur? Nerede ne yenir?

Pamukkale’de özellikle mantarla ve Ege otları ile yapılmış yemekler dikkat çeker. Geleneksel Ege mutfağının birçok yemeğine sahip olan Denizli mutfağı un çorbası, tirit, darı ekmeği, kaçamak, Denizli turşusu, sıyırma, keşkek gibi farklı isimde ve tatta yiyeceklerle tanışmanızı sağlar.

Tripadvisor’a göre yüksek puanlı yemek yerleri şöyledir;

1- Hiera Coffee & Tea House

2- Lamuko's Lokanta

3- White House Restaurant & Cafe

4- Cadde Grill House