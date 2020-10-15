Paella ne demek? Paella nedir?

Tv 8 ekranında yayınlanan MasterChef'te bu akşam İspanya'ya özgü yemekler yapılıyor. Paella'da bu akşam yapılacak yemekler arasında yer aldı. Beyaz pirinç ve tavuk gibi ana maddelerden oluşan Paella yemeği hakkında detaylı bilgiler...

PAELLA NEDİR?

Paella, aslen Valencia'dan gelen bir İspanyol pirinç yemeğidir. Paella, İspanyol mutfağının en tanınmış yemeklerinden biridir.

Bu nedenle, İspanyol olmayan birçok kişi onu İspanya'nın ulusal yemeği olarak görüyor, ancak İspanyollar neredeyse oybirliğiyle Valensiya bölgesinden bir yemek olarak görüyorlar.

İngilizce'den çevirdiğimizde Paella, deniz ürünlü pilav olarak da adlandırılabilinir. Yemekte ana malzemeler; Beyaz pirinç, tavuk, sebzedir.

Paella, İspanya'da genel olarak öğlenleri tüketilir.

MasterChef Paella tarifi: Paella nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?