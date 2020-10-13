Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı? 89. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır?

89. ÖGG sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Sonuçlar sınav takvimi kapsamında belirlenen tarihte açıklanıyor.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.

Sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.