Hastaneye eski eşini öldürmeye geldi, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan Alev Ş. (40), saat 09.30 sıralarında av tüfeğini sırtına koyarak 1 yıl önceki boşandığı eşi.Ö.D.,’nin(42) temizlik görevlisi olarak çalıştığı özel bir hastaneye geldi.

Hastanenin girişinde durumundan şüphelenen özel güvenlik görevlileri, Alev Ş.,’nin sırtında kabarık bir şey olduğunu fark etti. Şüphelendikleri Alev Ş., üzerinde ilk kontrollerini yapan özel güvenlik ekipleri, hemen hastanenin girişinden uzaklaştırarak, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen ekipler, şüpheli Alev Ş.’yi belindeki tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirildi.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tüfeğiyle birlikte yakalanan Alev Ş., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde eski eşi Ö.D’yi öldürmeye geldiğini itiraf etti. Polis ekiplerinin tüfekte üzerinde yaptığı kontrollerde ise 1 adet fişeğin fişek yatağında olduğu ve 15 adet kartuşun ise bulunduğu tespit etti. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla tüfek ve mühimmatına el konulan şüpheli Alev Ş., gözaltına alındı. Çankaya Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürülen Alev Ş., polis ekiplerine verdiği ifadede, olay günü babasına ait pompalı tüfekle hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını öncesinde de alkol tedavisi gördüğünü söyledi. Alev Ş.’nin ikametinde yapılan aramada ise 54 ve 55 cm boylarında sallama bulundu. Ayrıca Alev Ş., eski eşi Ö.D.,’yi ve çocuklarını sık sık ölümle ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis, şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Alev Ş.’ye 2 aylığına elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Ayrıca şüphelinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kasten yaralama ve tehdit hakaretten toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.