Özel eğitim kurumları açık mı? Sürücü, Kuran kursları ve dershaneler kapanacak mı?

Sürücü, Kuran kursları ve dershaneler hakkından son durum gelişmeleri gündemde yer alıyor. Artan koronavirüs salgınını en aza indirmek için alınan tedbirler 81 ilde geçerli olacak. Sürücü, Kuran kursları ve dershanelerde eğitimleri süren vatandaşlar açıklamaları an be an takip ediyor. Sürücü, Kuran kursları ve dershaneler kapanacak mı? sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

SÜRÜCÜ, KURAN KURSLARI VE DERSHANELER KAPANACAK MI?

Özel eğitim kurumları (Sürücü, Kuran kursları, dershaneler vb.) hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."