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  3. Şahsi araçta maske takmak zorunlu mu?
08 Eylül 2020 Salı 14:51 | Son Güncelleme:

Şahsi araçta maske takmak zorunlu mu?

Şahsi araçta maske takmak zorunlu mu"

Maske takma zorunluluğu kurallarına uymayanlara para cezası uygulanıyor. Araçta maske takma zorunluluğu ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

Peş peşe gelen maske takma zorunluluğu haberlerinden sonra özel araçta maske takmanın zorunlu olup olmadığı da merak edilmeye başladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar bu bağlamda oldukça önemli oluyor. 

ÖZEL ARAÇTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. 

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