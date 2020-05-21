Özel araçla seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır? Yol izin belgesi başvuru ekranı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte seyahat izin belgesine dair araştırmalar da hız kazandı. 24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Özel araçla seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yol izin belgesi başvuru ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?



Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

YOL İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

YOL İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIYOR?

1 – E-devlete kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına seyahat izin belgesi yazın.

2 – Çıkan sayfa sizi İçişleri Bakanlığı e-başvuru ekranına yönlendirecektir. Bu ekranın sağ üst köşesine baktığınızda “yeni başvuru” yazan yeri göreceksiniz.

3 – Yeni başvuru yazan butonu tıklarsanız başvuru türü sorulur. Seyahat izin işlemlerini seçmelisiniz.

4 – Daha sonra seyahatinizin karayolu mu yoksa havayolu mu olduğunu işaretlemelisiniz.

5 – Karşınıza bir ekran çıkar ve bu ekranda telefon, adres gibi bilgilerinizi girmeniz istenir. Başvuru nedeniniz de dahil olmak üzere istenen tüm bilgileri girdiğinizde en sonda yer alan başvuruyu bitirme butonuna tıklamalısınz.

6 – Başvurunuz değerlendirildikten sonra size orada kaydettiğiniz iletişim bilgileriniz aracılığı ile, olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NEDİR?

- Seyahat izin belgesi taleplerinde başvurulan usul olarak Alo 199, e-başvuru sistemi ve 'Kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları"na doğrudan yapılacak.

- Seyahat izin belgeleri illerden tek gidiş veya gidiş, geliş şeklinde düzenlenecek.

- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacak.

- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

- İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 Pazar günü sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 Perşembe günü sabah 08.00'e kadar yapabilecekler.

- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.

- Yukarıda sıralı olarak belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için ilimizde gerekli planlamalar yapılmış olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde gereken her türlü tedbir alınarak uygulamalar titizlikle takip edilecektir.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.