Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı? Şehirler arası yolculuk yasaklandı mı?

Şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge göndermişti. Koronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat dönemi 28 Mart itibariyle resmen başladı. Otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İşte tüm merak edilenler..

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAKLANDI MI?



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge göndermişti. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve valiliklere gerekli talimat verildiği kaydedildi. Koronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat dönemi 28 Mart itibariyle resmen başladı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?



Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutuluyor. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek. Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLECEK?



Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacak. Oluşturulan kurullar belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacak.