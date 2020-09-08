Özel arabada maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takma zorunluluğu geldi mi?

Arabada maske takma zorunluluğu gündemde merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Bakanlığımız 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

ÖZEL ARABADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Özel arabada maske takma zorunluluğu ile ilgili olarak,yaşadığınız ilin valilik internet sitesini ziyaret ederek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları inceleyebilirsiniz.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi;

Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:

"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması. gerekmektedir."

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Kurulun kararlarına aykırı hareket edenlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.