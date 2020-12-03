Özel anaokulları ve kreşler kapatıldı mı? Özel anaokulları ve kreşlerde son durum nedir?

Özel anaokulları ve kreşlerin durumu binlerce aile tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." açıklamasını yapmıştı. Peki bu karara özel anaokulları dahil mi? Özel anaokulları ve kreşler kapatıldı mı?

ANAOKULLARI VE KREŞLERLERE İLİŞKİN KARAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." açıklamasında bulundu.

ÖZEL ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği bilgisi de paylaşıldı.

Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdüreceği ifade ediliyor.

Valiliklerin karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacağı da öğrenildi.