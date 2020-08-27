Özcan Saygın: Pandemi bitince sanatsal ve sportif etkinliklerimizi sürdüreceğiz

Haftanın belli günleri koşu ve basketbol, hafta sonları ise doğa ve dağ yürüyüşü yaptığını söyleyen Saygın, “Spor ve sanatın hayatımda büyük bir yeri var. Bu yüzden elimden geldiği kadar bu tür organizasyonlara destek vermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“45 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle çağımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz”

Saygın, yaptıkları işlerden de bahsederek, “1972 yılından beri inşaat sektöründe 3 nesildir faaliyet gösteriyoruz. Saygın Yapı ailesi olarak gelişen ve değişen günümüz şartlarını göz önüne alarak, 45 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebiliyor, konfor ve teknolojiyi daha verimli kullanan yapılar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege’nin prestijli bölgelerinde, değerine değer katan projeler ürettiklerini kaydeden Saygın, estetik, kalite ve güven unsurlarını merkezde tutarak, insan hayatına verdiğimiz değeri gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde gösteriyoruz” dedi.

Özcan Saygın Kimdir?

Özcan Saygın, 1983 yılında Aydın’da dünyaya gelmiştir. Muş asıllı iş insanı, Saygın Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağıdır. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu olan Saygın, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, İngilizce ve Rusça dillerinde de eğitim almıştır.

Spora olan düşkünlüğü ile tanınan Saygın, 10 yıl boyunca lisanslı olarak voleybol oynamıştır.